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На Черниговщине еще две девушки погибли, купаясь в Десне

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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На Черниговщине еще две девушки погибли, купаясь в Десне

В реке Десне на Черниговщине спасатели нашли тело одной из утонувших девушек / Фото: ГСЧС

Спасатели обнаружили на дне реки тело одной погибшей 16-летней девушки.

В субботу, 5 августа, в реке Десна возле села Слободка Минска Черниговской области спасатели обнаружили тело девушки 2007 года рождения, которая вместе с подругой утонула накануне вечером.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Психологи ГСЧС развернули пункт экстренной психологической помощи, где проводится психологическая работа с родителями и родственниками погибших", — говорится в сообщении.

Это уже не первый случай гибели в Десне девушек этим летом. 7 июля вблизи с. Оболонь спасатели извлекли из реки тела двух девушек 2008 года рождения.

Между тем, сотрудники подразделений ювенальной превенции полиции Черниговщины совместно со спасателями проводят профилактические отработки по всей области и разъясняют алгоритм безопасного поведения при отдыхе на воде.

Полиция напоминает, что такой отдых допускается только в специально отведенных и оборудованных местах.

Напомним, недавно на Киевщине в реке Рось водолазы обнаружили тело ребенка в 12 метрах от берега. Это был 9-летний мальчик, ранее разыскиваемый в селе Городище Белоцерковского района.

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Дата публикации
Просмотры
893
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