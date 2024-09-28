На Чернігівщині судитимуть чоловіка через 3 кілограми риби: що він зробив

До суду передано справу про незаконний вилов риби на Чернігівщині.

Корюківська окружна прокуратура Чернігівської області направила до Сосницького районного суду обвинувальний акт у справі про незаконне рибальство.

Про це повідомляє місцева влада.

Мешканця Сосницької територіальної громади звинувачують у порушенні частини 1 статті 249 Кримінального кодексу України – незаконне зайняття рибним добувним промислом.

За даними слідства, на початку серпня цього року обвинувачений, громадянин М., здійснював незаконний вилов риби на ставку поблизу села Кудрівка Корюківського району. Чоловік діяв умисно, не маючи передбаченого законом дозволу, та використовував заборонені знаряддя лову – дві рибальські сітки.

В результаті незаконних дій було виловлено рибу загальною вагою 2,985 кг. Улов складався з 12 окунів, 3 карасів сріблястих, 2 линів та 4 пліток звичайних. Згідно з висновком експерта, такими діями навколишньому природному середовищу (державі) було заподіяно екологічну шкоду на суму 52 139 гривень.

Відповідно до чинного законодавства, обвинуваченому загрожує кримінальне покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

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