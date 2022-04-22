На Київщині розчистили понад 300 км доріг та вулиць – Кирило Тимошенко

На Київщині розчистили понад 300 км доріг та вулиць – Кирило Тимошенко

У Київській області до відновлення інфраструктури населених пунктів, звільнених від армії держави-терориста росії, залучено 380 працівників та 130 одиниць техніки.

Про це у п'ятницю, 22 квітня, повідомив на брифінгу заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

На сьогодні очищено: Ірпінь – 113 км доріг та вулиць, Буча – понад 30 км доріг, Бородянка – 20 км, Ворзель – 8 км, Гостомель – 4 км.

"Загалом вдалося розчистити понад 300 км доріг та вулиць Київщини", - розповів Тимошенко.

Також, за його даними, у Київській області відновлено рух на семи переправах. Продовжуються роботи з облаштування восьми переправ біля зруйнованих мостів.

Дорожники планують упродовж місяця відновити переправи на трасі у Житомирській області. Через російсько-українську війну на трасі М-21 було знищено міст через річку. Людям доводиться робити майже 30-кілометровий гак. Тимчасова переправа матиме дві смуги руху, щоб забезпечити рух транспорту в обидва боки.

Тимошенко повідомив, що внаслідок ракетного удару по Броварах було знеструмлено 72% міста. Станом на зараз послуги з електро- та водопостачання відновлені у повному обсязі.

"Ірпіньводоканал" повністю запустив водопостачання у всю систему Бучі. Але через відсутність електроенергії вода поки що є тільки там, де будинки розміщені нижче водопровідних мереж. У місто частково вдалося повернути мобільний зв'язок.

У Бородянці найближчим часом фахівці зможуть повністю відновити роботу каналізаційної системи. У Бучі розпочали встановлення вікон у будинках.

Упродовж минулої доби під'єднали світло 29 населеним пунктам Київщини, газопостачання за добу повернули у 91 населений пункт.

Підрозділи ДСНС повноцінно запрацювали у звільнених Чорнобилі, Іванкові та Димері.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури України Олександр Кубраков пояснив, що на звільнених територіях першочергово відновлюють транспортне сполучення.