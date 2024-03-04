На Миколаївщині чоловік викрав дівчинку та тримав під землею

До пошуків дитини залучили також аеророзвідку.

У Миколаївській області в Березнегуватській громаді поліцейські затримали підозрюваного у викраденні дитини. Чоловік вирив схованку під землею за межами села, де тримав восьмирічну дівчину.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

До відділення поліції надійшло повідомлення від рідних 8-річної дівчинки про те, що близько 20:00 вона раптово зникла з дому. Поліцейським рідні заявили, що мають підозри, що дитину міг викрасти колишній співмешканець її бабусі, який тривалий час жив разом із сімʼєю.

Одразу була розгорнута масштабна розшукова поліцейська операція та створено оперативний штаб.

До пошуків дитини залучили також аеророзвідку.

У результаті поліцейські разом з місцевими знайшли за межами села замасковану схованку під землею, у якій переховувався зловмисник разом із викраденою дівчинкою.

Дитину відвезли до лікарні на обстеження, з нею працюють психологи.

Затриманому повідомили про підозру у "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини". Санкція статті за викрадення дитини передбачає до п'яти років.

Нагадаємо, на Київщині викрили подружжя збоченців.

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