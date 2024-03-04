Прогноз погоди на 5 березня: синоптикиня сказала, чи буде тепло

У вівторок ще буде тепло, а потім варто очікувати похолодання.

В Україні від 5 березня помітно похолодає. Однак завтра ще очікується помірно тепла погода.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, 5 березня очікується максимальна температура повітря в межах від +6 до +12 градусів. У західних регіонах та Криму буде дещо тепліше — від +10 до +16.

"Опадів у середу не передбачається, хіба на крайньому заході пройде місцями дощ", — зазначила Діденко.

У столиці 5 березня очікується до +9 градусів, опадів не передбачається. Однак вже наступного дня різко похолодає.

"Потепління прийде не скоро, хіба сонячні дні зможуть трохи давати потиличників градусам і підганяти їх нагору. Але все ж ще раз попереджаю — тиждень (окрім завтрашнього дня) буде холодним, зі свіжим повітрям і веселим березневим сонечком", — додала Діденко.

Раніше синоптик дав прогноз погоди на тиждень.

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