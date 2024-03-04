Шмигаль оголосив, чи продовжить Україна транзит газу з РФ

Україна готова розглянути варіанти здійснення транзиту газу з РФ, якщо в ньому будуть зацікавлені європейські партнери.

Україна не планує переговори з Росією про продовження контракту на транзит її газу до Європи після завершення терміну дії наприкінці 2024 року. Однак держава готова розглянути варіанти здійснення транзиту, якщо в ньому будуть зацікавлені європейські партнери.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на пресконференції 4 березня.

"Ми, звісно ж, не збираємось вести перемовини з країною-агресором стосовно транзиту газу", – запевнив очільник українського уряду.

Водночас він у цьому контексті вказав, що держава мала неодноразові перемовини на європейських майданчиках із тамтешніми лідерами на базі Єврокомісії.

"Якщо європейські країни виступлять або консорціумом, або хтось з європейських партнерів виступить транзитером уже свого газу, ми готові таку послугу надавати, так як і робили це до цього часу відповідально перед європейськими партнерами. Тут ініціатива на боці ЄС, на боці наших європейських партнерів", – розповів Шмигаль.

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Прем’єр поінформував, що існують варіанти використання української газотранспортної системи і за умови відсутності транзиту газу з РФ.

"Якщо – ні, ми будемо використовувати нашу ГТС для наших цілей, у нас є план Б, система не пропаде, вона потрібна для нашої держави, і ми маємо інші можливості як її використовувати, зокрема і для транзиту, безумовно", – повідомив голова уряду.

Нагадаємо, в середині лютого єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон повідомила, що ЄС не бачить необхідності продовжувати угоду про транспортування російського газу до Європи через Україну, термін дії якої спливає наприкінці 2024 року.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЄС не зацікавлений у подальшому транзиті російського газу територією України

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