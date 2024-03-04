Прогноз погоды на 5 марта: синоптик сказала, будет ли тепло

Во вторник еще будет тепло, а затем следует ожидать похолодания.

В Украине с 5 марта заметно похолодает. Однако завтра еще ожидается умеренно теплая погода.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, 5 марта ожидается максимальная температура воздуха в пределах от +6 до +12 градусов. В западных регионах и Крыму будет несколько теплее – от +10 до +16.

"Осадков в среду не предполагается, разве на крайнем мероприятии пройдет местами дождь", — отметила Диденко.

В столице 5 марта ожидается до +9 градусов, осадков не ожидается. Однако уже на следующий день резко похолодает.

"Потепление придет не скоро, разве солнечные дни смогут немного давать подзатыльников градусам и подгонять их вверх. Но все же еще раз предупреждаю — неделя (кроме завтрашнего дня) будет холодной, со свежим воздухом и веселым мартовским солнышком", — добавила Диденко.

Ранее синоптик дал прогноз погоды на неделю.

Читайте также: