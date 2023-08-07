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На Одещині можуть запрацювати пляжі

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Одещині можуть запрацювати пляжі

На Одещині запрацюють пляжі / Фото: pixabay.com

В Одесі пляжі запрацюють до оксамитового сезону.

В Одеській області уже цими вихідними планують відкрити доступ туристів до пляжів

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. 

Кіпер повідомив, що наразі вода у Чорному морі відповідає усім санітарним нормам. А тому ОВА відкриває доступ до одеських пляжів. 

"До 17:00 10 серпня Одеська, Білгород-Дністровська та Ізмаїльська РВА мають провести відповідну підготовку пляжів та подати акти про готовність до Одеської ОВА. Ті, хто не встигнуть, можуть подати пізніше. Але закликаю всіх укластися в строки, щоб уже цими вихідними Одещина могла зустрічати туристів. За прогнозом буде до +30, тож чекаємо всіх на наші найкращі в світі пляжі", - йдеться у повідомленні. 

Кіпер додав, що пляжі повинні бути обладнані захисними сітками від мін, спостережно-рятувальними постами, буями, засобами гучного мовлення та укриттями поблизу. 

Нагадаємо, після російського теракту на Каховській ГЕС доступ до пляжів на Одещині був заборонений. У Чорному морі виявили  величезну кількість збудників кишкових хвороб, а також личинки гельмінтів. До того ж знизилась солоність води, і за такої умови, плюс високої температури, розмножуються патогенні мікроорганізми. 

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Дата публікації
Перегляди
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