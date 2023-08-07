На Одещині можуть запрацювати пляжі

В Одеській області уже цими вихідними планують відкрити доступ туристів до пляжів.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Кіпер повідомив, що наразі вода у Чорному морі відповідає усім санітарним нормам. А тому ОВА відкриває доступ до одеських пляжів.

"До 17:00 10 серпня Одеська, Білгород-Дністровська та Ізмаїльська РВА мають провести відповідну підготовку пляжів та подати акти про готовність до Одеської ОВА. Ті, хто не встигнуть, можуть подати пізніше. Але закликаю всіх укластися в строки, щоб уже цими вихідними Одещина могла зустрічати туристів. За прогнозом буде до +30, тож чекаємо всіх на наші найкращі в світі пляжі", - йдеться у повідомленні.

Кіпер додав, що пляжі повинні бути обладнані захисними сітками від мін, спостережно-рятувальними постами, буями, засобами гучного мовлення та укриттями поблизу.

Нагадаємо, після російського теракту на Каховській ГЕС доступ до пляжів на Одещині був заборонений. У Чорному морі виявили величезну кількість збудників кишкових хвороб, а також личинки гельмінтів. До того ж знизилась солоність води, і за такої умови, плюс високої температури, розмножуються патогенні мікроорганізми.

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