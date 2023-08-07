В Одесской области могут заработать пляжи

В Одесской области уже в эти выходные планируют открыть доступ туристов к пляжам.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Кипер сообщил, что в настоящее время вода в Черном море отвечает всем санитарным нормам. Поэтому ОВА открывает доступ к одесским пляжам.

"До 17:00 10 августа Одесский, Белгород-Днестровский и Измаильский РВА должны провести соответствующую подготовку пляжей и подать акты о готовности к Одесскому ОВА. Те, кто не успеют, могут подать позже. Но призываю всех уложиться в сроки, чтобы уже в эти выходные Одесщина могла встречать туристов. По прогнозу будет до +30, так что ждем всех на наши лучшие в мире пляжи", — говорится в сообщении.

Кипер добавил, что пляжи должны быть оборудованы защитными сетками от мин, наблюдательно-спасательными постами, буями, средствами громкой речи и укрытиями поблизости.

Напомним, после российского теракта на Каховской ГЭС доступ к пляжам в Одесской области был запрещен. В Черном море обнаружили множество возбудителей кишечных болезней, а также личинки гельминтов. К тому же снизилась соленость воды, и при таком условии плюс высокой температуре размножаются патогенные микроорганизмы.

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