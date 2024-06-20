На Одещині поїзд розчавив 15-річну дівчину

Дівчина померла на місці від отриманих травм.

На Одещині на перегоні між станціями "Мардарівка" і "Чубівка" на 15-річну дівчину наїхав вантажний поїзд.

Повідомлення про трагічну подію до поліції надійшло від машиніста.

Попередньо поліцейські встановили, що жителька Кульницької ОТГ, 2008 року народження, йшла між коліями, на звукові сигнали, які подавав машиніст, не реагувала. Екстрене гальмування потяга, яке було ним застосоване, не дозволило уникнути наїзду.

"Після встановлення всіх обставин події їй буде надана правова кваліфікація", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, на Львівщині водій збив двох 10-річних дівчат на самокаті: одна з них загинула.

Читайте також: