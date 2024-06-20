Словенія – Сербія: де дивитися і ставки букмекерів на матч Євро-2024

Поєдинок відбудеться 20 червня в Мюнхені, початок – о 16:00 за київським часом.

У четвер, 20 червня, відбудеться матч другого туру Євро-2024 у групі C між збірними Словенії та Сербії.

Команди зіграють на "Альянц Арені" в Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

На старті континентальної першості Словенія видряпала нічию проти Данії (1:1), а Сербія поступилася Англії (0:1).

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Де дивитися матч Словенія – Сербія

Трансляція матчу Словенія – Сербія буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Словенія – Сербія

На думку букмекерів, фаворитом поєдинку є сербська збірна. На її перемогу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,80. Нічия – 3,70. На виграш словенців можна поставити з коефіцієнтом 4,95.

В іншому матчі другого туру квартету C визначатимуть сильнішого Данія та Англія (20 червня, початок – о 19:00 за київським часом).

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У заключному третьому турі групового етапу Словенія зіграє з Англія, а Данія зустрінеться із Сербією. Обидва матчі відбудуться 25 червня (старт – о 22:00 за київським часом).

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Раніше повідомлялося, що збірна Німеччини обіграла Угорщину (2:0) та першою з усіх учасників турніру оформила вихід до плейоф Євро-2024.

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