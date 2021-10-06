На Одещині затримали молдованина зі скарбом старовинних монет

Митники не пропустили нумізматичну колекцію, яку іноземець намагався вивезти із країни.

На пункті пропуску Маяки-Удобне-Паланка одеські митники спільно зі співробітниками СБУ в Одеській області під час митного контролю виявили в автомобілі громадянина Молдови два нумізматичні альбоми.

Як повідомили у пресслужбі Одеської митниці, іноземець намагався приховати свій “скарб” серед особистих речей у салоні транспортного засобу.

Нумізматична колекція складалася із 159 монет сріблястого кольору, карбованих у період 1800-1930 років. Монетами було заповнено два альбоми. Дозвільних документів на переміщення за межі України культурних цінностей у громадянина Молдови не було.

“Законодавством передбачено, що монети iз дорогоцiнних та недорогоцiнних металiв і паперові грошові знаки, виготовлені до 1960 року, при вивезенні з України потребують відповідного дозволу, який видається органами Державної служби контролю за перемiщенням культурних цiнностей через державний кордон України”, - нагадали митники.

Точну вартість монет із вилученої колекції та їх належність до культурних та історичних цінностей повинна визначити експертиза. Наразі порушникові виписали протокол про порушення митних правил за ознаками частини першої статті 483 Митного кодексу України.

Нагадаємо, раніше у Львівській області на пункті пропуску "Шегині-Медика" у 51-річного чоловіка конфіскували автомобіль Volkswagen Tiguan 2017 року випуску, який той намагався ввезти на територію України.

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