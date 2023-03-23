Запалила сухе листя і згоріла сама: на Полтавщині загинула жінка

На Полтавщині жінка, найімовірніше, згоріла, коли спалювала суху траву.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речника Полтавського районного управління поліції Василя Зуба.

Так, правоохоронцям про смерть жінки повідомив син загиблої. Сталося це близько 11:30. Він знайшов тіло матері поблизу господарства біля місця, де була випалена трава. Також напередодні свідки бачили, як жінка згрібала сухе листя.

Зазначається, що остаточну причину смерті встановить експертиза.

Нагадаємо, на Одещині 10 березня внаслідок пожежі загинула жінка. Вона впала у сміття, що горіло на її подвір'ї.

Читайте також: