На Сумщині пенсіонерка віддала нареченому-аферисту 90 тисяч гривень

Поліція поки не знайшла афериста, тож про повернення пенсіонерці коштів можна буде говорити лише тоді, коли ідентифікують шахрая.

У Сумах 71-річна мжінка стала жертвою шахрая, який видавав себе за закоханого в неї іноземця. Пенсіонерка віддала йому свої заощадження у розмірі 90 тисяч гривень.

Про це повідомили у Головному управління Національної поліції у Сумській області.

У поліції зазначили, що з таємничим "іноземцем" жінка познайомилася в лютому – під іменем Ralph Tod він написав їй в одній із соціальних мереж.

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Шахрай повідомив, що нібито працює "лікарем-нейрохірургом в Єменському таборі від ООН".

Начальник пресслужби Сумської поліції Володимир Крупецьких розповів у коментарі для "УП. Життя", що пенсіонерка й аферист листувалися два тижні.

"У ході спілкування він запевнив жінку, що хоче приїхати до неї у відпустку. Але для цього йому потрібна її допомога: вона мала написати лист для Організації об’єднаних націй з інформацією про те, що вона його наречена", – зазначив Крупецьких.

Однак пенсіонерка не знала, як це зробити, тому довірила цю справу своєму залицяльникові. Той від імені жінки написав листа, в якому вона нібито просила ООН "дати нареченому відпустку". Надіслав цього листа аферист з поштової скриньки постраждалої.

За декілька днів вона отримала відповідь, у якій йшлося про те, що нібито її запит прийнято, але за поштові витрати потрібно сплатити майже 40 тисяч гривень. Жінка погодилась і переказала цю суму на зазначену в листі банківську карту.

Після цього шахрай написав, що приїде до України у компанії співробітників, тож пенсіонерка має сплатити 3 тисячі євро на його витрати.

Жінка повідомила, що не має такої суми. Однак "наречений" був наполегливим і попросив дати йому хоча б половину коштів. Вона знову йому повірила і відправила 50 тисяч гривень на картку українського банку.

Далі "лікар-нейрохірург" попросив переказати йому ще 15 тисяч гривень. Після цього прохання 71-річна сумчанка зрозуміла, що спілкувалася з шахраєм. Пенсіонерка звернулася до відділку поліції і написала заяву про шахрайство.

Сумська поліція поки не знайшла афериста. Про повернення пенсіонерці коштів можна буде говорити лише тоді, коли ідентифікують шахрая, кажуть у пресслужбі.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України та розпочали слідство.

Нагадаємо, в Ужгороді чоловік вигадав хитру схему, обдурив банкомат і поповнив свою картку без грошей на 90 тисяч гривень.

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