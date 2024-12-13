На Сумщині пролунало 112 вибухів

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 12 грудня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.

Протягом дня росіяни здійснили 42 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 112 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи), артилерії (6 вибухів) та скинув ВОГ з БпЛА (2 вибухи). Також відбулася атака FPV дроном (1 вибух). Внаслідок атаки пошкоджено легковий автомобіль.

Краснопільська громада: відбулася атака FPV-дронами (7 вибухів), скидання ВОГ з БпЛА (5 вибухів), мінометні обстріли (8 вибухів), пуск КАБів (2 вибухи).

Сумська громада: зафіксовано обстріл БПЛА типу «Ланцет» (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено легковий автомобіль та житловий будинок.

Зноб-Новгородська громада: завдано удар FPV-дроном (1 вибух), мінометний обстріл (4 вибухи).

Хотінська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Середино-Будська громада: росіяни вдарили з артилерії (14 вибухів), мінометів (24 вибухи).

Есманьська громада: здійснено артилерійські обстріли (5 вибухів), атаку FPV-дронами (4 вибухи).

Дружбівська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади.

Миропільська громада: ворог вдарив з артилерії (6 вибухів), РСЗВ (7 вибухів) та здійснив обстріл БПЛА типу «Ланцет» (1 вибух).

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Раніше президент України прокоментував потужну атаку РФ по Сумах і назвав кількість жертв внаслідок ворожого обстрілу з ракетної системи залпового вогню.

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