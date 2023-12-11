На Сумщині росіяни скинули на одну з громад 5 мін

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 10 грудня 2023 року.

Протягом дня росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

Зафіксовано 52 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Середино-Будська громади.

Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (10 вибухів).

Краснопільська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи), обстріл за допомогою FPV-дрону (1 вибух) та обстріл з автоматичної стрілкової зброї.

Великописарівська громада: зафіксовано гранатометний обстріл з АГС (28 вибухів).

Новослобідська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.

Білопільська громада: здійснено обстріл з РСЗВ (5 вибухів).

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