На Сумщині ворог скидав міни та обстрілював громади з гранатометів

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 25 березня 2023.

Протягом дня росіяни здійснили обстріли території 6 громад Сумщини: Есманської, Зноб-Новгородської, Краснопільської, Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської.

Про це пише Сумська ОВА у повідомленні у соціальних мережах.

Зноб-Новгородська громада: росіяни гатили з мінометів – 10 прильотів.

Есманьська громада: здійснено мінометний обстріл – 4 прильоти.

Краснопільська громада: 7 мін ворог скинув на територію громади.

Білопільська: здійснено гранатометний обстріл з АГС (29 пострілів) та артилерійський обстріл з САУ (5 прильотів).

Новослобідська громада: був мінометний обстріл – 2 прильоти.

Середино-Будська громада: по околиці м. Середина-Буда зафіксовано мінометний обстріл – 2 прильоти.

На щастя, - без втрат та руйнувань.

За повідомленнями військових, наразі оперативна ситуація на прикордонні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону.

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Нагадаємо, що раніше загарбники обстріляли Костянтинівку касетними боєприпасами. Поранені шестеро цивільних мешканців, зокрема й іноземний волонтер.

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