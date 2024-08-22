На Волині батько зарізав рідного сина

У Ковельському районі поліцейські затримали чоловіка, який завдав ножове поранення сину, від якого той помер.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Правоохоронці встановили, що завдав тілесні ушкодження чоловікові його батько – 60-річний житель цього ж села, під час конфлікту.

Зловмисника затримали за місцем проживання в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому вже оголошено про підозру за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Черкасах 21-річний онук розправився зі своєю бабусею через бажання заволодіти її мобільним телефоном. Він завдав їй до 15 ударів ножем, жінка померла на місці.

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