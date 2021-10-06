На Волині розшукали чоловіка, який заблукав у кукурудзі

На Волині розшукали чоловіка, який заблукав у кукурудзі

Рідні чоловіка забили на сполох і звернулися до поліції.

У Волинській області 57-річний чоловік підняв на ноги село і місцевих правоохоронців. Селянин заблукав у кукурудзі.

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Про це повідомляє "Волинь".

Інцидент стався у селі Борисковичі. 57-річний місцевий житель пішов із дому і не з'являвся тривалий час, тож рідні занепокоїлися і забили на сполох, оскільки чоловік нещодавно переніс інсульт, і у нього іноді траплялися провали в пам'яті.

Спершу сім’я намагалася знайти господаря самотужки. Кілька годин пошуків були безрезультатними, тож рідні звернулися до Горохівського відділення поліції.

Правоохоронці прибули на місце і заходилися прочісувати територію села та полів за допомогою службового собаки. Вночі зниклого чоловіка таки розшукали. Він сидів на узбіччі польової дороги.

Як з’ясувалося, мандрівник забрів за село й заблукав у кукурудзяному полі. Втомившись, приліг перепочити й заснув, потім, набравшись сил, почав шукати вихід і вийшов на дорогу.

Нагадаємо, що 87-річну жительку села Шубків Рівненської області, яка пішла по гриби та загубилась, вдалось розшукати через дві доби після її зникнення. Жінка весь цей час була без їжі та води, проте запевняє, що добре почувається.

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