На Волыни разыскали мужчину, заблудившегося в кукурузе

Родные мужчины забили тревогу и обратились в полицию.

В Волынской области 57-летний мужчина поднял на ноги село и местных правоохранителей. Селянин заблудился в кукурузе.

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Об этом сообщает "Волынь".

Инцидент произошел в селе Борисковичи. 57-летний местный житель ушел из дома и не возвращался длительное время, поэтому родные забеспокоились и забили тревогу, поскольку он недавно перенес инсульт, и у него иногда случались провалы в памяти.

Сначала семья пыталась найти хозяина самостоятельно. Несколько часов поисков были безрезультатными, поэтому родные обратились в Гороховское отделение полиции.

Правоохранители прибыли на место и начали прочесывать территорию села и полей с помощью служебной собаки. Ночью пропавшего мужчину таки разыскали. Он сидел на обочине полевой дороги.

Как выяснилось, путешественник забрел в село и заблудился в кукурузном поле. Устав, прилег отдохнуть и уснул, потом, набравшись сил, начал искать выход и вышел на дорогу.

Напомним, что 87-летняя жительница села Шубков Ровенской области, пошла по грибы и потерялась, удалось разыскать через двое суток после ее исчезновения. Женщина все это время была без пищи и воды, однако уверяет, что хорошо себя чувствует.

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