На Закарпатті щур під час сну покусав немовля

У Закарпатській області щур під час сну покусав 10-місячне немовля. Мати помітила напад гризуна та одразу викликала медиків.

Про це повідомили Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Медики повідомили, що 3 січня вони отримали виклик від жінки із селища Середнє Закарпатської області. Вона розповіла, що її 10-місячного сина покусав щур. Сталось це поки немовля спало.

"Бригада № 302 негайно прибула на місце – мама з дитиною вже очікували медиків на вулиці. Зі слів матері, гризун схожий на пацюка або велику мишу, вкусив за мізинець дитину під час сну. Лікар обробив місце укусу та негайно транспортував хлопчика у супроводі матері до травмпункту Ужгородської ЦМКЛ", - повідомили медики.

Лікарі попереджають, що укуси гризунів є вкрай небезпечним, адже вони викликають лептоспіроз, який може мати симптоми схожі на грип або простуду.

"Без лікування лептоспіроз може призвести до ураження нирок та печінки, менінгіту чи навіть смерті. Людина може захворіти у період від двох днів до чотирьох тижнів після зараження. Лептоспіроз лікують антибіотиками. Якщо ви нещодавно контактували із потенційно інфікованими тваринами або зараженою водою – негайно зверніться до лікаря. При підозрі на лептоспіроз лікування необхідно розпочати якнайшвидше", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ветеринарній клініці Києва зафіксували найбільшого пацюка у світі.

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