На Закарпатье крыса во время сна покусала младенца

В Закарпатской области крыса во время сна покусала 10-месячного младенца. Мать заметила нападение грызуна и сразу вызвала медиков.

Об этом сообщили Закарпатский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Медики сообщили, что 3 января они получили вызов от женщины из поселка Среднее Закарпатской области. Она рассказала, что ее 10-месячного сына покусала крыса. Произошло это, пока младенец спал.

"Бригада № 302 немедленно прибыла на место — мама с ребенком уже ожидали медиков на улице. По словам матери, грызун похож на крысу или большую мышь, укусил за мизинец ребенка во время сна. Врач обработал место укуса и немедленно транспортировал мальчика в сопровождении травмпункта Ужгородской ЦГКБ", — сообщили медики.

Врачи предупреждают, что укусы грызунов крайне опасны, ведь они вызывают лептоспироз, который может иметь симптомы похожие на грипп или простуду.

Без лечения лептоспироз может привести к поражению почек и печени, менингиту или даже смерти. Человек может заболеть в период от двух дней до четырех недель после заражения. Лептоспироз лечат антибиотиками. врача. При подозрении на лептоспироз лечение необходимо начать как можно быстрее", — говорится в сообщении.

Напомним, в ветеринарной клинике Киева зафиксировали крупнейшую крысу в мире.

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