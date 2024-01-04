Автомобиль-лебедь: история самой безумной и эксцентричной машины (фото)

Автомобиль-лебедь считается одним из самых безумных и эксцентричных автомобилей, когда-либо появлявшихся на улицах, и одного взгляда на него достаточно, чтобы понять почему.

Об этом пишет Oddity Central.

Автомобиль-лебедь был заказан в начале 1900-х годов Робертом Николлом "Скотти" Мэтьюсоном, богатым британским инженером, жившим в Калькутте. Никогда не было ясно, почему он был так одержим лебедями – возможно, потому, что он жил в Лебедином парке, рядом с зоопарком Калькутты, где обитало множество прекрасных лебедей, – но он настолько любил птиц, что поехал в Англию в 1909 году и попросил у JW Brooks and Company машину в форме лебедя.

В следующем году уникальный автомобиль прибыл в Калькутту и сразу очутился в центре внимания. Он не походил ни на что.

Автомобиль-лебедь / Фото: Getty Images

Единственный в своем роде автомобиль Мэтьюсона имел деревянный кузов, установленный поверх металлического шасси Brooke, а поскольку дерево было очень толстым, весь автомобиль весил колоссальные 3 тонны. Он был вырезан вручную, имитируя настоящие птичьи перья, и окрашен в жемчужно-белый цвет, а также на каждой шине были щетки, чтобы гарантировать, что к ним не прилипнут фекалии.

Среди самых странных особенностей автомобиля-лебедя была специальная емкость, с которой время от времени лилась побелка на дорогу, чтобы создать иллюзию, что лебедь справил нужду. Также авто имело восемь органных труб и клавиатуру для разных звуков гудка. Одним нажатием кнопки клюв лебедя открылся и дугой разбрызгал горячую воду, подаваемую системой охлаждения двигателя под давлением, чтобы освободить путь пешеходам.

Автомобиль-лебедь / Фото: odditycentral.com

Внутри это был полноценный лимузин – салон четко разделялся перегородкой на зону водителя и зону пассажира, причем никаких окошек между ними не было. Чтобы сообщить водителю, куда ехать, нужно было пользоваться внутренним телеграфом. По сигналам пассажира в отделении водителя звучали разные комбинации звонков, означавших "домой", "быстрее", "медленнее", "стоп", "поворот направо" и так далее.

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И везде, где бы ни проезжал "Лебединый автомобиль" в Калькутте, было немало пешеходов. Фактически, машина привлекла столько внимания, что наконец признали, что она слишком отвлекает, и запретили появляться на улицах города.

Потратив 10 000-15 000 фунтов стерлингов на автомобиль, которым он больше не мог управлять, Мэтьюсон решил расстаться с ним. К счастью, найти кого-то достаточно богатого, чтобы забрать его из рук, оказалось не так уж сложно. Махараджа Набхи, Рипудаман Сингх, любил редкие и необычные предметы, и автомобиль-лебедь был как раз в его вкусе. Пока он владел этим уникальным транспортным средством, он заказал еще один миниатюрный лебедь.

Впрочем, британцы сбросили его за некомпетентность и обе машины оказались в распоряжении Музея Лаумана в Нидерландах, где ими можно полюбоваться и сегодня.

Напомним, представлена новая батарея для электрокаров, позволяющая проехать более 1000 км на одном заряде.

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