Налетять дощі зі снігом: прогноз погоди в Україні на 10 квітня

Поки що на теплу погоду розраховувати не варто.
У понеділок, 10 квітня, майже по всій Україні очікуються дощі та туман.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
За прогнозами синоптиків, на Закарпатті та Прикарпатті помірний дощ, в горах з мокрим снігом. Тільки у південній частині без істотних опадів.
У південних і центральних регіонах вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 3-8° тепла, в Карпатах близько 0°. Вдень 10-15° тепла, на півдні та сході країни до 18°. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.
У Київській області області хмарно з проясненнями, часом невеликий дощ. Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.
У Києві вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.
Раніше синоптики повідомили, що найближчим часом очікувати стійкого тепла в Україні не треба. Воно прийде після 16 квітня.
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