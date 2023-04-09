Налетять дощі зі снігом: прогноз погоди в Україні на 10 квітня

Поки що на теплу погоду розраховувати не варто.

У понеділок, 10 квітня, майже по всій Україні очікуються дощі та туман.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

За прогнозами синоптиків, на Закарпатті та Прикарпатті помірний дощ, в горах з мокрим снігом. Тільки у південній частині без істотних опадів.

У південних і центральних регіонах вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 3-8° тепла, в Карпатах близько 0°. Вдень 10-15° тепла, на півдні та сході країни до 18°. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

У Київській області області хмарно з проясненнями, часом невеликий дощ. Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.

У Києві вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Раніше синоптики повідомили, що найближчим часом очікувати стійкого тепла в Україні не треба. Воно прийде після 16 квітня.

Читайте також: