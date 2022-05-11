Намагався переплисти Дністер: на Тернопільщині зник чоловік

У Тернопільській област зник місцевий житель, який намагався переплисти річку Дністер.

Зазначається, що інцидент стався 10 травня у селі Горошова Чортківського району. Під водою зник місцевий житель 1976 року народження.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Тернопільській області.

До пошуків зниклого залучено резервний караул 8-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління та відділення водолазно-рятувальних АРЗ СП Головного управління.

Водолазами обстежено 200 м кв. дна річки, 0,7 км кв. водного плеса та 7 км прибережної смуги. О 20:00 пошуки чоловіка завершені безрезультатно.

Як повідомлялося, у Житомирській області у колодязі знайшли тіло немовляти. Тіло хлопчика виявили господарі сільського обійстя. Вони проводили весняне прибирання території. Його матір'ю виявилася 39-річна місцева мешканка. Жінка веде асоціальний спосіб життя, зловживає алкоголем.

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