Пытался переплыть Днестр: на Тернопольщине исчез мужчина

В Тернопольской области пропал местный житель, пытавшийся переплыть реку Днестр.

Отмечается, что инцидент произошел 10 мая в селе Горошово Чертковского района. Под водой пропал местный житель 1976 года рождения.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Тернопольской области.

В поисках пропавшего привлечен резервный караул 8-й государственной пожарно-спасательной части 4-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления и отделения водолазно-спасательных АРЗ СП Главного управления.

Водолазами обследовано 200 кв. дна реки, 0,7 км. водного плеса и 7 км прибрежной полосы. В 20:00 поиск мужчины завершен безрезультатно.

Как сообщалось, в Житомирской области в колодце нашли тело младенца. Тело мальчика обнаружили хозяева деревенского подворья. Они проводили весеннюю уборку территории. Его матерью оказалась 39-летняя местная жительница. Женщина ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет алкоголем.

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