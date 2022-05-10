На Житомирщине в колодце нашли тело младенца

В Житомирской области в колодце нашли тело младенца.

Инцидент произошел в Бердичевском районе. Тело мальчика обнаружили хозяева деревенского подворья. Они проводили весеннюю уборку территории. О находке сразу сообщили в полицию.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили мать мертвого новорожденного. Оказалось, что это 39-летняя местная жительница. Она живет неподалеку от двора, в колодец которого выбросила сына. Женщина ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет алкоголем.

Горе-мать рассказала, что роды произошли в начале апреля. На медицинском учете она не состояла, других детей нет. Впрочем, объяснить обстоятельства гибели своего ребенка он не смог. Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти младенца.

Полиция открыла уголовное производство по статье "преднамеренное убийство матерью своего новорожденного ребенка".

Как сообщалось, с начала войны российские кафиры убили в Украине 226 детей, по меньшей мере 416 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 99.

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