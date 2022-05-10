На Житомирщині у колодязі знайшли тіло немовляти

На Житомирщині у колодязі знайшли тіло немовляти

У Житомирській області у колодязі знайшли тіло немовляти.

Інцидент стався у Бердичівському районі. Тіло хлопчика виявили господарі сільського обійстя. Вони проводили весняне прибирання території. Про знахідку відразу повідомили поліцію.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції у Житомирській області.

Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили матір мертвого новонародженого. Виявилося, що це 39-річна місцева мешканка. Вона живе неподалік подвір'я, у колодязь якого викинула сина. Жінка веде асоціальний спосіб життя, зловживає алкоголем.

Горе-матір розповіла, що пологи стались на початку квітня. На медичному обліку вона не перебувала, інших дітей не має. Втім, пояснити обставини загибелі своєї дитини вона не змогла. Правоохоронці призначили судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті немовляти.

Поліція відкрила кримнальне провадження за статтею "умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини".

Як повідомлялося, від початку війни російські окупанти вбили в Україні 226 дітей, щонайменше 416 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 116, Харківській - 99.

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