Народні прикмети, обряди і звичаї 21 вересня

Чим тепліший і сухіший вересень, тим пізніше прийде зима.

21 вересня віряни та церква вшановують пам'ять Різдва пресвятої владичиці нашої і Приснодіви Марії, ікони Софiї, Премудрости Божої (Київської). Почаївської, Домницької, Холмської, Сямської, Ліснинської та Кам’янка-Струмилової ікон Божої Матері.

21 вересня: церковне свято

Різдво Пресвятої Богородиці, або Мала Пречиста — релігійне свято християнської церкви на честь Богородиці Діви Марії, матері Ісуса Христа, що є одним з дванадесятих свят. Святкується Західними і Східними церквами. У цей день підкреслюється, що Божа Мати є великою праведницею, помічницею і заступницею людей, покровителькою сільського господарства, яка народженням Христа зробила перший крок до вічного порятунку усіх людей.

Згідно із загальноприйнятим переказом, якого однаково дотримуються православні і католики, Діва Марія народилася в будинку Йоахіма і Анни, який знаходився в північно-східній частині Єрусалиму. Зараз це територія Мусульманського кварталу Старого міста, біля Левових воріт. Проте точне місце православні і католики вказують по-різному, і ці місця віддалені одне від одного приблизно на 70 метрів. На православному місці побудований монастир святої Анни, на першому поверсі його є церква на честь Різдва Богородиці, а під самою будівлею монастиря збереглася печера, яка була, за переказом, частиною будинку Йоакима і Анни. Католики вказують місце будинку в безпосередній близькості від Віфезди і побудували там базиліку святої Анни, у крипті якої також знаходяться стародавні підземні приміщення.

21 вересня: народні традиції

Друга Пречиста, різдво Богородиці. Перша була 28 серпня, а третя припадає на 4 грудня. Деінде другу Пречисту називали "осениною". З цього дня вже можна було засилати сватів (весілля справляли тільки з Покрови). Звідси й поговірка: "Прийшла Пречиста — принесла старостів нечиста". Пасічники в цей день остаточно втеплювали на зиму бджолині вулики, а власники овець вдруге проводили стрижку. Казали "Прийшла перша Пречиста — одягла природа намисто, прийшла друга Пречиста — взяла комара нечиста, а прийшла третя Пречиста — стала діброва безлиста".

21 вересня: що не можна робити

займатися фізичною працею: мити підлогу, вікна, прибирати в будинку, спалювати сміття і т.д;

шити, вишивати та різати хліб;

сваритися, ображати когось та конфліктувати;

бажати комусь зла та думати погано про родичів чи близьких.

21 вересня: що варто зробити

Жінки цього дня прикрашають ікони Богородиці калиною і пізніми квітами, ставлять свічки біля ікони Божої Матері в церкві. Бездітні жінки звертаються в це день з особливою молитвою до Пресвятої Богородиці: вважається, що в цей день їх бажання мати дітей здійсниться.

21 вересня: українські народні прикмети

Чим тепліший і сухіший вересень, тим пізніше прийде зима.

З'явилися опеньки — скінчилося літо.

Кричать журавлі, надвечір розкукурікалися півні чи шуліки кружляють у повітрі з тужливим покриком на негоду.

Журавлі мовчки летять низько і швидко — невдовзі буде негода

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання