Народные приметы, обряды и обычаи 21 сентября

Чем теплее и суше сентябрь, тем позднее придет зима.

21 сентября верующие и церковь почтили память Рождества Пресвятой Владычицы нашей и Приснодевы Марии, иконы Софии, Премудрости Божией (Киевской). Почаевской, Домницкой, Холмской, Сямской, Лиснинськой и Каменка-Струмиловой икон Божией Матери.

21 сентября: церковный праздник

Рождество Пресвятой Богородицы, или Малая Пречистая — религиозный праздник христианской церкви в честь Богородицы Девы Марии, матери Иисуса Христа, является одним из двунадесятых праздников. Празднуется Западными и Восточными церквами. В этот день подчеркивается, что Божия Матерь является большой праведницей, помощницей и заступницей людей, покровительницей сельского хозяйства, которая рождением Христа сделала первый шаг к вечному спасению всех людей.

Согласно общепринятым переводом, которого одинаково придерживаются православные и католики, Дева Мария родилась в доме Иоахима и Анны, который находился в северо-восточной части Иерусалима. Сейчас это территория Мусульманского квартала Старого города, у Львиных ворот. Однако точное православные и католики указывают по-разному, и эти места отдаленные друг от друга примерно на 70 метров. На православном месте построен монастырь святой Анны, на первом этаже его есть церковь в честь Рождества Богородицы, а под самим зданием монастыря сохранилась пещера, которая была, по преданию, частью дома Иоакима и Анны. Католики указывают место дома в непосредственной близости от Вифезда и построили там базилику святой Анны, в крипте которой также находятся древние подземные помещения.

21 сентября: народные традиции

Вторая Пречистая, Рождество Богородицы. Первая была 28 августа, а третья приходится на 4 декабря. Кое-где вторую Пречистую называли "осениной". С этого дня уже можно было засылать сватов (был брак только с Покрова). Отсюда и поговорка: "Пришла Пречистая — принесла сватов нечистая". Пасечники в этот день окончательно утепляли на зиму пчелиные ульи, а владельцы овец вторично проводили стрижку. Говорили "Пришла первая Пречистая — одела природа ожерелье, пришла вторая Пречистая — взяла комара нечистая, а пришла третья Пречистая — стала дубрава безлистный".

21 сентября: что нельзя делать

заниматься физическим трудом: мыть полы, окна, убирать в доме, сжигать мусор и т.д;

шить, вышивать и резать хлеб;

ссориться, обижать кого-то и конфликтовать;

желать кому-то зла и думать плохо о родственниках или близких.

21 сентября: что стоит сделать

Женщины в этот день украшают иконы Богородицы калиной и поздними цветами, ставят свечи у иконы Божьей Матери в церкви. Бездетные женщины обращаются в это день с особой молитвой к Пресвятой Богородице: считается, что в этот день их желание иметь детей исполнится.

21 сентября: украинские народные приметы

Чем теплее и суше сентябрь, тем позднее придет зима.

Появились опята — кончилось лето.

Кричат журавли, под вечер кричат петухи или коршуны кружат в воздухе с тоскливым окриком на непогоду.

Журавли молча летят низко и быстро — вскоре будет непогода

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку