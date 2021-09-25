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Народні прикмети, обряди і звичаї 25 вересня

Народні прикмети, обряди і звичаї 25 вересня

pixabay.com

Літо з дощами — осінь з грибами.

25 вересня віряни та церква вшановують суботу перед Воздвиженням, вiддання свята Рiздва Пресвятої Богородицi, священномученика Автонома, єпископа Італiйського, мученика Юлiана i з ним 40-ка мученикiв, мученика Феодора Олександрiйського, священномученика Корнута, єпископа Нiкомидiйського

25 вересня: церковне свято

Автоном - єпископ в місті Пренесте, християнський святий, шанований у лику священномучеників; постраждав в вифинскому селищі Сореі.

25 вересня: народні звичаї

Раніше цей день у народі назвали Змійовик. Вважали, що змії шукають укриття, щоб перечекати зиму. А виповзають вони 4 червня на так званий день Василіска.

25 вересня: що варто робити 

  • Розпочинати нові справи цього дня. 

25 вересня: що категорично заборонено

  • У ліс цього дня не можна ходити, бо можна зустріти велику кількість змій, які у цей день сповзаються з усіх усюд.

25 вересня: українські народні прикмети

  • На купах гною вранці з'явилися пасльони, які виросли за ніч, — у день буде дощ.
  • Літо з дощами — осінь з грибами.
  • Якщо в лісі мало грибів, а багато жолудів чекай суворої зими.
  • Багато підпеньок восени — на сувору зиму.

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