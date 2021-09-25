Народные приметы, обряды и обычаи 25 сентября

Лето с дождями — осень с грибами.

25 сентября верующие и церковь чествуют субботу перед Воздвижением, отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы, святителя Автонома, епископа Итальянского, мученика Юлиана и с ним 40-ка мучеников, мученика Феодора Александрийский, священномученика Корнута, епископа Никомидийского.

25 сентября: церковный праздник

Автоном — епископ в городе Пренесте, христианский святой, почитаемый в лике священномучеников; пострадал в Вифинском поселке Сорее.

25 сентября: народные обычаи

Ранее этот день в народе назвали змеевик. Считали, что змеи ищут укрытия, чтобы переждать зиму. А выползают они 4 июня на так называемый день Василиска.

25 сентября: что следует делать

Начинать новые дела этого дня.

25 сентября: что категорически запрещено

В лес в этот день нельзя ходить, потому что можно встретить большое количество змей, которые в этот день сползаются отовсюду.

25 сентября: украинские народные приметы

На кучах навоза утром появились паслены, выросшие за ночь — в день будет дождь.

Лето с дождями — осень с грибами.

Если в лесу мало грибов, а много желудей жди суровой зимы.

Многие пидпеньок осенью — на суровую зиму.

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