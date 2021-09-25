Народные приметы, обряды и обычаи 25 сентября

Лето с дождями — осень с грибами.
25 сентября верующие и церковь чествуют субботу перед Воздвижением, отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы, святителя Автонома, епископа Итальянского, мученика Юлиана и с ним 40-ка мучеников, мученика Феодора Александрийский, священномученика Корнута, епископа Никомидийского.
25 сентября: церковный праздник
Автоном — епископ в городе Пренесте, христианский святой, почитаемый в лике священномучеников; пострадал в Вифинском поселке Сорее.
25 сентября: народные обычаи
Ранее этот день в народе назвали змеевик. Считали, что змеи ищут укрытия, чтобы переждать зиму. А выползают они 4 июня на так называемый день Василиска.
25 сентября: что следует делать
- Начинать новые дела этого дня.
25 сентября: что категорически запрещено
- В лес в этот день нельзя ходить, потому что можно встретить большое количество змей, которые в этот день сползаются отовсюду.
25 сентября: украинские народные приметы
- На кучах навоза утром появились паслены, выросшие за ночь — в день будет дождь.
- Лето с дождями — осень с грибами.
- Если в лесу мало грибов, а много желудей жди суровой зимы.
- Многие пидпеньок осенью — на суровую зиму.
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