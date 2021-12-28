Народні прикмети, обряди і звичаї 28 грудня

Існує народне повір'я, що цього дня не варто скаржитися на холод.

28 грудня віряни та церква вшановують пам'ять священномученика Єлевферiя, матерi його мучениці Анфiї та мученика Корива, єпарха, преподобного Павла Латрiйського, святителя Стефана, сповідника, архієпископа Сурозького, собор кримських святих, мученика Єлевферiя, преподобного Парда, самiтника.

28 грудня: українські народні прикмети

Пізно ввечері голосно співає хатній цвіркун - завтра буде тихий, безвітряний день, і мороз послабшає.

Чистий блакитний колір неба взимку — ознака стійкої ясної погоди.

Якщо снігопад припиниться після полудня або ввечері без прояснення неба — назавтра знову чекай снігопаду.

Перший сніг щільний і мокрий — на вологе літо, сухий і легкий — на сухе.

28 грудня: церковне свято

Павло Латрський, або Латрійський - візантійський монах. Канонізований у лику преподобних.

Народився у Візантії, у місті Елеє, порті Пергама в Місії на заході Малої Азії.

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Після загибелі батька в морській битві з арабами він виховувався разом з братом Василем в обителі святого Стефана у Фрігії, а після смерті матері спочатку був пастухом, а потім віддався найсуворішому аскетизму в монастирі Карія на околицях гори Латр (нині хребет Бешпар поблизу Мілета. Пізніше став стовпником. Слава про подвиги і святе життя преподобного привернула до нього багатьох подвижників, які влаштували монастир Стілу (біля стовпа) біля підніжжя скелі. Імператор Костянтин VII Багрянородний часто писав преподобному. Пізніше преподобний Павло пішов на острів Самос, де заснував лавру та відновив три монастирі, розорені агарянами (арабами). Наприкінці життя преподобний повернувся до монастиря на горі Латр, де помер.

Брат преподобного Василь став ігуменом монастиря Святого Іллі на горі Малий Олімп у Віфінії.

28 грудня: народні традиції

Існує народне повір'я, що цього дня не варто скаржитися на холод.

28 грудня: що не варто робити

Триває Різдвяний піст, тому потрібно дотримуватися заборони щодо їжі та поведінки.

28 грудня: що варто робити

Бути веселими і бадьорими.

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