У Львові встановили інтерактивну музичну ялинку

За основу взяли форму музичного інструмента — трикутника.

У Львові встановили незвичне п’ятиметрове новорічне дерево. За основу взяли форму давнього музичного інструмента - трикутника.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 28 грудня.

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Ялинка - з металу, підсвічена діодними стрічками і прикрашена малими трикутниками. Кожен охочий може підійти і зіграти на них свою мелодію. Музичну ялинку встановили біля пам’ятника Франсу Ксаверу Моцарту - сина видатного композитора.

На відкритті колядував етно гурт “КурбАси”. Колядувати ще і показувати вертепи біля музичної інтерактивної ялинку будуть впродовж усіх різдвяних свят.

“В основу ліг музичний інструмент, який називається трикутник, це є давня інструмент, але з кінця 17 - початку 18 століття він вже перекочовує і в симфонічну музику. Зокрема, був використаний в творах Моцарта”, - сказав Олексій Хорошко, головний художник театру імені Лесі Українки.

У Львові встановили 5-метрову ялинку з музичних інструментів | Новини України

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