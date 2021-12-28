У Львові встановили інтерактивну музичну ялинку

За основу взяли форму музичного інструмента — трикутника.
У Львові встановили незвичне п’ятиметрове новорічне дерево. За основу взяли форму давнього музичного інструмента - трикутника.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 28 грудня.
Ялинка - з металу, підсвічена діодними стрічками і прикрашена малими трикутниками. Кожен охочий може підійти і зіграти на них свою мелодію. Музичну ялинку встановили біля пам’ятника Франсу Ксаверу Моцарту - сина видатного композитора.
На відкритті колядував етно гурт “КурбАси”. Колядувати ще і показувати вертепи біля музичної інтерактивної ялинку будуть впродовж усіх різдвяних свят.
“В основу ліг музичний інструмент, який називається трикутник, це є давня інструмент, але з кінця 17 - початку 18 століття він вже перекочовує і в симфонічну музику. Зокрема, був використаний в творах Моцарта”, - сказав Олексій Хорошко, головний художник театру імені Лесі Українки.
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