З гірляндами і клаксонами: у Вінниці засяяла автоялинка

Такий флешмоб вирішили зробити місцеві автомобілісти.
Традиційний флешмоб напередодні Нового року влаштували місцеві автолюбителі у Вінниці.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 24 грудня.
На одній із стоянок кермувальники припаркували автівки так, щоб з висоти всі разом виглядали як величезна ялинка. 120 учасників свої машини прикрасили святковою ілюмінацією.
Організатори у гучномовці допомагали припаркувати автівки, аби ялинка була правильної форми. А потім всі одночасно ввімкнули фари, гірлянди і клаксони.
Кульмінацією став момент, коли один із учасників освідчився своїй коханій. І вона сказала - “так”. Весілля пара пообіцяла влаштувати в автостилі.
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