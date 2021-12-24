З гірляндами і клаксонами: у Вінниці засяяла автоялинка

З гірляндами і клаксонами: у Вінниці засяяла автоялинка

Такий флешмоб вирішили зробити місцеві автомобілісти.

Традиційний флешмоб напередодні Нового року влаштували місцеві автолюбителі у Вінниці.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 24 грудня.

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На одній із стоянок кермувальники припаркували автівки так, щоб з висоти всі разом виглядали як величезна ялинка. 120 учасників свої машини прикрасили святковою ілюмінацією.

Організатори у гучномовці допомагали припаркувати автівки, аби ялинка була правильної форми. А потім всі одночасно ввімкнули фари, гірлянди і клаксони.

Кульмінацією став момент, коли один із учасників освідчився своїй коханій. І вона сказала - “так”. Весілля пара пообіцяла влаштувати в автостилі.

Новини Вінниці: автолюбителі влаштували традиційний передноворічний флешмоб

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