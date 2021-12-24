С гирляндами и клаксонами: в Виннице засияла автоелка

Такой флешмоб решили сделать местные автомобилисты.
Традиционный флешмоб в канун Нового года устроили местные автолюбители в Виннице.
Об этом говорится в ТСН. Ранок 24 декабря.
На одной из стоянок водители припарковали авто так, чтобы с высоты все вместе выглядели как огромная елка. 120 участников свои машины украсили праздничной иллюминацией.
Организаторы в громкоговоритель помогали припарковать автомобили, чтобы елка была правильной формы. А затем все одновременно включили фары, гирлянды и клаксоны.
Кульминацией стал момент, когда один из участников сделал предложение своей любимой. И она сказала – "да". Свадьбу пара пообещала устроить в автостиле.
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