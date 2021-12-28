Во Львове установили интерактивную музыкальную елку

За основу приняли форму музыкального инструмента – треугольника.
Во Львове установили необычное пятиметровое новогоднее дерево. За основу взяли форму музыкального инструмента – треугольника.
Об этом говорится в ТСН.Ранок 28 декабря.
Елка – из металла, подсвечена диодными лентами и украшена малыми треугольниками. Каждый желающий может подойти и сыграть на них свою мелодию. Музыкальную елку установили возле памятника Франсу Ксаверу Моцарту – сына выдающегося композитора.
На открытии колядовала этническая группа "КурбАсы". Колядовать еще и показывать вертепы у музыкальной интерактивной елки будут на протяжении всех рождественских праздников.
“В основу лег музыкальный инструмент, который называется треугольник, это древний инструмент, но с конца 17 — начала 18 века он перекочевывает и в симфоническую музыку. В частности, был использован в произведениях Моцарта”, – сказал Алексей Хорошко, главный художник театра имени Леси Украинки.
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