Народные приметы, обряды и обычаи 28 декабря

Существует народное поверье, что в этот день не следует жаловаться на холод.

28 декабря верующие и церковь чтят память священномученика Елевферия, матери его мученицы Анфии и мученика Корива, епарха, преподобного Павла Латрийского, святителя Стефана, исповедника, архиепископа Сурожского, собор крымских святых, мучеников.

28 декабря: украинские народные приметы

Поздним вечером громко поет домашний сверчок — завтра будет тихий, безветренный день, и мороз ослабеет.

Чистый голубой цвет неба зимой – признак устойчивой ясной погоды.

Если снегопад прекратится после полудня или вечером без прояснения неба – завтра снова жди снегопада.

Первый снег плотный и мокрый – на влажное лето, сухой и легкий – на сухое.

28 декабря: церковный праздник

Павел Латрский, или Латрийский – византийский монах. Канонизирован в лике преподобных.

Родился в Византии, в городе Элее, порте Пергама в Миссии на западе Малой Азии.

Также читайте Гороскоп на 28 декабря для всех знаков зодиака по картам Таро

После гибели отца в морской битве с арабами он воспитывался вместе с братом Василием в обители святого Стефана во Фригии, а после смерти матери сначала был пастухом, а затем предался строжайшему аскетизму в монастыре Кария в окрестностях горы Латр (ныне хребет Бешпар близ Милета. Потом стал столбником. Слава о подвигах и святой жизни преподобного привлекла к нему многих подвижников, устроивших монастырь Столу (у столба) у подножия скалы. Император Константин VII Багрянородный часто писал преподобному.

Позже преподобный Павел пошел на остров Самос, где основал лавру и восстановил три монастыря, разоренные агарянами (арабами). В конце жизни преподобный вернулся в монастырь на горе Латр, где умер.

Брат преподобного Василий стал игуменом монастыря Святого Илии на горе Малый Олимп в Вифинии.

28 декабря: народные традиции

Существует народное поверье, что в этот день не следует жаловаться на холод.

28 декабря: что не стоит делать

Продолжается Рождественский пост, поэтому нужно соблюдать запрет на еду и поведение.

28 декабря: что следует делать

Быть веселыми и бодрыми.

Читайте также:

Ретроградная Венера : гороскоп для всех знаков зодиака

: гороскоп для всех знаков зодиака Ретроградная Венера: что нужно делать и что категорически запрещено

Погода в Украине: синоптики прогнозируют южный циклон с сильными снегопадами