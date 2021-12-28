Из-за непогоды задерживаются поезда "Укрзализныци": о каких направлениях идет речь

Произошло намерзание льда на пантографах и линиях.

Во вторник, 28 декабря, из-за погодных условий курсируют с задержкой некоторые пассажирские и пригородные поезда.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram-канале.

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Из-за намерзания льда на пантографах, контактной сети и стрелках задерживаются в пути поезда, которые отправляются из Киева и курсируют в направлении юга и запада Украины, а также обратно.

В частности, по меньшей мере на 47 минут задерживается поезд №12 Киев – Новоалексеевка, а более чем на 2 часа – поезд №81 Харьков – Новоалексеевка.

Как сообщалось, ранее из-за падения дерева на колею на участке Ясиня-Рахов в Закарпатской области, что привело к сходу локомотива, задерживался ряд поездов раховского направления.

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