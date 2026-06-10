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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
178
Час на прочитання
2 хв

Не "Фламінго" єдиними: у Криму піднявся "вулкан" після прильоту дронів, рух поїздів зупиняють (фото, відео)

Севастополь був під ударом БПЛА: місцеві жителі повідомляли про вибухи та дим над містом, а Z-пабліки б’ють на сполох.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Дим після атаки на Севастополь

Дим після атаки на Севастополь / © із соцмереж

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі та вранці 10 червня окупований Севастополь здригнувся від вибухів через атаку дронів та роботу ППО. Водночас окупаційна «влада» раптово скасувала нічний рух поїздів у Криму.

Про це повідомили місцеві та російські телеграм-канали.

Вночі у Севастополі пролунали вибухи поблизу головного вузла спеціального зв’язку Чорноморського флоту РФ, який розташований на перетині вулиць Миколи Музики та Степаненка.

Зранку місцеві жителі повідомили про два вибухи в районі Сапун-гори. До того моменту над цією місцевістю помітили безпілотник. Також зафіксовано запуск ракети комплексу «Панцир» із Федюхіних висот.

На оприлюднених кадрах із Севастополя видно дим, що піднімається в небо над містом.

У Z-пабліках висловлюють занепокоєння через загрозу. Зокрема, вранці там писали: «Бельбек, північний бік Севастополя. Тривога по БПЛА з моря. ПБК і далі на схід. Республіка Крим. Небезпека по БПЛА з моря».

Також гауляйтер Криму Сергій Аксьонов повідомив про скасування руху пасажирських поїздів у нічний час на території півострова. Відповідний допис він опублікував 9 червня. За словами очільника окупаційної адміністрації, з опівночі 10 червня залізничний транспорт зможе в’їжджати до Сімферополя лише в проміжку від 5:00 до 23:00.

Обмеження стосуються поїздів далекого сполучення. Вісім рейсів курсуватимуть лише вдень, тоді як ще шість нічних поїздів прибуватимуть до станції Керч-Південна. Звідти пасажирів, як стверджує «голова» Криму, доправлятимуть автобусами.

Водночас Аксьонов не пояснив причин запровадження обмежень на рух нічних поїздів.

Дим після атаки на Севастополь / © із соцмереж

Дим після атаки на Севастополь / © із соцмереж

Нагадаємо, у ніч проти 10 червня Росія зазнала масованої атаки дронами, що спричинила вибухи, пожежі та колапс у низці аеропортів, включно з Москвою. Зокрема, дрони «Фламінго» вразили завод «ВНДІР-Прогрес» у Чебоксарах, також було атаковано Куйбишевський НПЗ у Самарі та об’єкти інфраструктури у Володимирській області.

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Дата публікації
Кількість переглядів
178
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