Не "Фламінго" єдиними: у Криму піднявся "вулкан" після прильоту дронів, рух поїздів зупиняють (фото, відео)

Дим після атаки на Севастополь / © із соцмереж

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Вночі та вранці 10 червня окупований Севастополь здригнувся від вибухів через атаку дронів та роботу ППО. Водночас окупаційна «влада» раптово скасувала нічний рух поїздів у Криму.

Про це повідомили місцеві та російські телеграм-канали.

Вночі у Севастополі пролунали вибухи поблизу головного вузла спеціального зв’язку Чорноморського флоту РФ, який розташований на перетині вулиць Миколи Музики та Степаненка.

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Зранку місцеві жителі повідомили про два вибухи в районі Сапун-гори. До того моменту над цією місцевістю помітили безпілотник. Також зафіксовано запуск ракети комплексу «Панцир» із Федюхіних висот.

На оприлюднених кадрах із Севастополя видно дим, що піднімається в небо над містом.

У Z-пабліках висловлюють занепокоєння через загрозу. Зокрема, вранці там писали: «Бельбек, північний бік Севастополя. Тривога по БПЛА з моря. ПБК і далі на схід. Республіка Крим. Небезпека по БПЛА з моря».

Також гауляйтер Криму Сергій Аксьонов повідомив про скасування руху пасажирських поїздів у нічний час на території півострова. Відповідний допис він опублікував 9 червня. За словами очільника окупаційної адміністрації, з опівночі 10 червня залізничний транспорт зможе в’їжджати до Сімферополя лише в проміжку від 5:00 до 23:00.

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Обмеження стосуються поїздів далекого сполучення. Вісім рейсів курсуватимуть лише вдень, тоді як ще шість нічних поїздів прибуватимуть до станції Керч-Південна. Звідти пасажирів, як стверджує «голова» Криму, доправлятимуть автобусами.

Водночас Аксьонов не пояснив причин запровадження обмежень на рух нічних поїздів.

Дим після атаки на Севастополь / © із соцмереж

Дата публікації 08:58, 10.06.26 Кількість переглядів 5 Наслідки атаки на Севастополь 10 червня зняли на відео

Нагадаємо, у ніч проти 10 червня Росія зазнала масованої атаки дронами, що спричинила вибухи, пожежі та колапс у низці аеропортів, включно з Москвою. Зокрема, дрони «Фламінго» вразили завод «ВНДІР-Прогрес» у Чебоксарах, також було атаковано Куйбишевський НПЗ у Самарі та об’єкти інфраструктури у Володимирській області.

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