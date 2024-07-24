Одесит провіз кілька сотень метрів співробітника ТЦК на капоті своєї машини

Водій заявив, що йому погрожували зброєю, і пообіцяв звернутися до адвоката.

В Одесі водій провіз кілька сотень метрів працівника ТЦК на капоті, не зупинившись на вимогу військових.

Автори відео зазначили, що одесит не зупинився на вимогу військових, через що ті опинилися на капоті, намагаючись змусити водія натиснути на гальма.

Водій стверджував, що йому погрожували зброєю, і пообіцяв звернутися до адвоката. Пасажирка скаржилася, що військові пошкодили машину і зламали двірники. У ТЦК прокоментували ситуацію, назвавши інцидент у Хаджибейському районі Одеси "прикрим і недопустимим".

У ТЦК пояснили, що їхні працівники та поліція попросили у водія документи, але він не зупинився. Внаслідок цього травми отримав військовий, який служить у військкоматі після бойових поранень. Пресслужба запевнила, що постраждалий надав свідчення, а керівництво ТЦК контролює хід справи. Винні у порушеннях обов’язково понесуть відповідальність.

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