Окупанти обстріляли Харків та 4 райони області: горіли будинки, автомобілі та адмінбудівлі

Окупанти обстріляли Харків та 4 райони області: горіли будинки, автомобілі та адмінбудівлі

Російські військові на Харківщині обстріляли приватні будинки, а також адміністративні та виробничі будівлі.

За добу окупанти обстріляли місто Харків та чотири райони Харківської області. Внаслідок ворожого вогню виникло 16 пожежа.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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За добу від 23 по 24 червня, на Харківщині виникло 18 пожеж, 16 з яких спричинені обстрілами.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Київському районі Харкова (1), а також Чугуївському (5), Ізюмському (5), Харківському (4) та Богодухівському (1) районах області", - йдеться у повідомленні

Внаслідок чого горіли приватні будинки, господарчі споруди, автомобілі, адміністративні та виробничі будівлі, а також екосистеми.

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