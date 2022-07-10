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Окупанти вдарили 7 ракетами "Смерч" поблизу Кривого Рогу

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Окупанти вдарили 7 ракетами "Смерч" поблизу Кривого Рогу

РСЗВ "Смерч" / Фото: Міністерство оборони Росії

Російські окупанти 9 липня ввечері обстріляли територію Криворізького району.

Цього разу удар прийшовся на селище Радушне, яке розташоване в 20 км від Кривого Рогу.

Про це повідомляють в ОК "Південь".

"Сім ракет "Смерчу" атакували селище Радушне Криворізького району. Попередньо, людських втрат немає", - повідомили в оперативному командуванні.

Нагадаємо, що минулої доби російські окупанти обстріляли з РСЗВ Інгулецький район Кривого Рогу. Загинули двоє людей: 41-річна жінка та 20-річна дівчина. Ще троє людей отримали поранення.

Росіяни також пошкодили школу і кілька будинків. Згоріла автівка, що стояла поряд.

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