Окупанти вдарили 7 ракетами "Смерч" поблизу Кривого Рогу

Російські окупанти 9 липня ввечері обстріляли територію Криворізького району.
Цього разу удар прийшовся на селище Радушне, яке розташоване в 20 км від Кривого Рогу.
Про це повідомляють в ОК "Південь".
"Сім ракет "Смерчу" атакували селище Радушне Криворізького району. Попередньо, людських втрат немає", - повідомили в оперативному командуванні.
Нагадаємо, що минулої доби російські окупанти обстріляли з РСЗВ Інгулецький район Кривого Рогу. Загинули двоє людей: 41-річна жінка та 20-річна дівчина. Ще троє людей отримали поранення.
Росіяни також пошкодили школу і кілька будинків. Згоріла автівка, що стояла поряд.
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