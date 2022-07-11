Основні помилки під час сніданку, які можуть зіпсувати фігуру

Як відомо, щоб мати гарну фігуру та міцне здоров'я потрібно обов'язково їсти сніданок. Однак виявилося, що наявність сніданку ще не гарантує тонку талію. Адже багато людей вранці припускаються трьох основних помилок, які можуть навіть нашкодити здоров'ю. Яких саме - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Про помилки розповіла для DailyMail австралійська дієтологиня Сьюзі Баррелл. Більшість людей навіть не помічають що стають заручниками не зовсім корисних звичок, від яких потрібно відмовитися якомога швидше.

Ось що це за помилки: