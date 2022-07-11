Основні помилки під час сніданку, які можуть зіпсувати фігуру

Як відомо, щоб мати гарну фігуру та міцне здоров'я потрібно обов'язково їсти сніданок. Однак виявилося, що наявність сніданку ще не гарантує тонку талію. Адже багато людей вранці припускаються трьох основних помилок, які можуть навіть нашкодити здоров'ю. Яких саме - читайте в матеріалі ТСН.ua.
Про помилки розповіла для DailyMail австралійська дієтологиня Сьюзі Баррелл. Більшість людей навіть не помічають що стають заручниками не зовсім корисних звичок, від яких потрібно відмовитися якомога швидше.
Ось що це за помилки:
- Пізній сніданок - якщо ви мрієте про підтягнуту фігуру та слідкуєте за своїм здоров'ям, варто розпочинати сніданок не пізніше ніж за дві години після того, як ви прокинулися та встали з ліжка. Слід також пам'ятати, що період між 9 та 10 ранку вважається не найкращим для метаболізму.
- Брак білкових продуктів - білки є саме тими речовинами, які допомагають вашому організму довше залишатися ситим. Тому їх потрібно обов'язково додати до сніданку. А ось вуглеводи (наприклад, пластівці чи бутерброди) призводять до різкого стрибка цукру в крові, а тому ви швидше відчуєте голод. Дієтологиня радить щодня з'їдати на сніданок не менше 20 г білків. Хорошим варіантом можуть стати яйця, грецький йогурт, білковий коктейль тощо.
- Випиваєте калорійну каву - цей пункт може багатьох здивувати, але більшість людей обирають на сніданок саме кавові напої (капучино чи лате мак'ято), які містять не лише кофеїн, але й велику кількість вершків, молока, цукру та підсолоджувачів. Якщо взяти до уваги кількість калорій, то такий напій може повністю замінити ситний сніданок. Однак, користі від нього ви не отримаєте. А ось "чиста кава" запускає метаболізм та не така калорійна.