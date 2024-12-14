Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 14 грудня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.
- Декілька груп БпЛА на сході Київщини у південно-західному напрямку.
- Декілька груп БпЛА з Полтавщини на Черкащину.
- Група БпЛА з Кіровоградщини на Миколаївщину.
- БпЛА з Полтавщини на Харківщину.
- Декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину.
- БпЛА з Кіровоградщини на Черкащину.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ вдарила ракетами різних типів і дронами.
Крім того, ми раніше інформували, що РФ атакувала дронами Чернігівську область.
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