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Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Мапа тривог / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Російські загарбники в ніч проти 14 грудня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.

  • Декілька груп БпЛА на сході Київщини у південно-західному напрямку.
  • Декілька груп БпЛА з Полтавщини на Черкащину.
  • Група БпЛА з Кіровоградщини на Миколаївщину.
  • БпЛА з Полтавщини на Харківщину.
  • Декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину.
  • БпЛА з Кіровоградщини на Черкащину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ вдарила ракетами різних типів і дронами.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ атакувала дронами Чернігівську область.

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