Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 14 грудня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.

Декілька груп БпЛА на сході Київщини у південно-західному напрямку.

Декілька груп БпЛА з Полтавщини на Черкащину.

Група БпЛА з Кіровоградщини на Миколаївщину.

БпЛА з Полтавщини на Харківщину.

Декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину.

БпЛА з Кіровоградщини на Черкащину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ вдарила ракетами різних типів і дронами.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ атакувала дронами Чернігівську область.

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