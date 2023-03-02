Переправляв жінок до борделів Чехії: на Одещині затримали торгівця людьми

Жертв торгівлі спочатку намагались вивезти рейсовим автобусом до Молдови, а потім доправити до Чеської Республіки.

На Одещині затримали чоловіка, який переправляв жінок до борделів Чехії.

Про це повідомили у пресслужбі Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління ДПСУ.

Правоохоронці викрили схему відправки українок у сексуальне рабство до Чеської Республіки.

"Схему припинили в ході контролю за вчиненням злочину під час спроби відправки чотирьох жінок-українок за кордон. Жертв торгівлі спочатку намагались вивезти рейсовим автобусом до Молдови, а потім доставити до Чеської Республіки", - повідомили у пресслужбі.

За даними прикордонників, здебільшого на "гачок" сутенера потрапляли молоді жінки переважно з малозабезпечених родин. Зловмисник запрошував їх буцімто на високооплачувану роботу за кордоном, насправді ж вербував до борделів. За якісне виконання своєї роботи обіцяв дівчатам заробіток від 200 євро за добу.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, чоловіка було затримано, коли він намагався вивезти чотирьох одеситок віком від 23 до 34 років. Оголошення з такими пропозиціями він розміщував в приватних Telegram-каналах.

Фігуранту повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми). Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Київщині 21-річна українка продавала жінок у сексуальне рабство.

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