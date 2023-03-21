Перше місто в Україні завершує опалювальний сезон: деталі

В Україні стартує кінець опалювального сезону, вже від завтра в одному з міст вимкнуть теплопостачання.

У Дніпрі від середи, 22 березня, почнуть вимикати опалення у домівках. Воно стане першим містом в Україні, де завершать опалювальний сезон цього року.

Про це повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

"У зв'язку з підвищенням середньодобової температури повітря у м. Дніпрі до 8°C опалювальний сезон з 22 березня буде завершено", - сказав він.

Лисенко також зазначив, що завершення опалювального сезону пов'язано з допустимим температурним режимом у місті. До того ж, за його словами, населення має чималу заборгованість перед теплопостачальними підприємствами Дніпра.

Нагадаємо, цього тижня опалювальний сезон в Україні почне поступово завершуватись.

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