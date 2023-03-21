Первый город в Украине завершает отопительный сезон: детали

В Украине стартует конец отопительного сезона, уже с завтрашнего дня в одном из городов выключат теплоснабжение.

В Днепре со среды, 22 марта, начнут выключать отопление в домах. Он станет первым городом в Украине, где завершат отопительный сезон в этом году.

Об этом сообщил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

"В связи с повышением среднесуточной температуры воздуха в г. Днепре до 8°C отопительный сезон с 22 марта будет завершен", — сказал он.

Лысенко также отметил, что завершение отопительного сезона связано с допустимым температурным режимом в городе. К тому же, по его словам, у населения есть немалая задолженность перед теплоснабжающими предприятиями Днепра.

Напомним, на этой неделе отопительный сезон в Украине начнет постепенно завершаться.

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