Під Хмельницьким зіткнулися дві автівки: троє людей загинули на місці

У селі Кудринці, неподалік Хмельницького, внаслідок зіткнення "ВАЗ-2101" з KIA Sorento загинули троє людей.

Хто саме спричинив зіткнення, наразі невідомо, це встановлюють правоохоронці.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

"Автомобіль "ВАЗ-2101" під керуванням 38-річного жителя села Кудринці зіткнувся з автівкою КIA Sorento, за кермом якої перебував 42-річний чоловік", – йдеться у повідомленні відомства.

У результаті водій автомобіля "ВАЗ-2101" та двоє його пасажирок 38 та 63 років від отриманих травм загинули на місці події. 51-річна пасажирка автомобіля КIA отримала тілесні ушкодження.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб). Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років тюрми.

Раніше стало відомо, що у Рівненській області мотоцикліст збив п'ятирічну дівчинку, яка їхала на велосипеді.

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