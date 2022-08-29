Под Хмельницким столкнулись два автомобиля: три человека погибли на месте

В селе Кудринцы, неподалеку от Хмельницкого, в результате столкновения "ВАЗ-2101" с KIA Sorento погибли три человека.

Кто именно спровоцировал столкновение, пока неизвестно, это устанавливают правоохранители.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

"Автомобиль "ВАЗ-2101" под управлением 38-летнего жителя села Кудринцы столкнулся с автомобилем КIA Sorento, за рулем которого находился 42-летний мужчина", — говорится в сообщении ведомства.

В результате водитель автомобиля "ВАЗ-2101" и две его пассажирки 38 и 63 лет от полученных травм погибли на месте происшествия. 51-летняя пассажирка автомобиля КIA получила телесные повреждения.

Следователи возбудили уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек). Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что в Ровенской области мотоциклист сбил ехавшую на велосипеде пятилетнюю девочку.

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